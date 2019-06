GRAAFIK | Vastuolu: kõige aktiivsem riigikogulane pole kordagi täiskogul suud julgenud paotada

Kõikidest istungitest võtsid osa Reformierakonnast Urve Tiidus, Hele Everaus, Maris Lauri ning Urmas Kruuse. Ka EKRE saadikud Merry Aart ning Riho Breivel ja Keskerakonnast Tõnis Mölder ning Igor Kravtšenko jõudsid kõikidele istungitele.

Seevastu kõige vähem jõudsid istungitele Lauri Läänemets ning Jaak Juske sotsidest, kuid arvesse tasub võtta ka seda, et nende mandaat algas eile. Seega on nende osavõtuprotsent 100%. Sama puudutab ka EKRE saadikut riigikogus, Kalle Grünthali, kes on üleeile alanud mandaadi ajal jõudnud kahele istungile.

Kõige vähem võttis istungitest osa alates riigikogu töö algusest aprillis Yoko Alender, kes jõudis 17 istungile. Ühe istungi võrra rohkem on kohale jõudnud Martin Repinski.

Keskmiselt võtsid saadikud osa 25 istungist. Täpselt keskmise normi täitsid Mihhail Lotman Isamaast, Andres Sutt Reformierakonnast, Kadri Raik ja Riina Sikkut sotsidest ning Henn Põlluaas, EKRE-st.

Kõige suurem osavõtt, kõige tagasihoidlikum suuavaja

Riigikogus peetakse arvet ka sõnavõttude üle - olgu nendeks siis kõned või küsimused. Kõige aktiivsem kohalkäija Igor Kravtšenko oma suud täiskogusaalis suurt ei pruugi. Ta on sel "semestril" esinenud mitte ühegi sõnavõtuga. See pole muide esimene istungjärk, kui Kravtšenko suud ei ava - mees kuulus ka endisesse riigikogu koosseisu ning viimasel istungjärgul sai ta samuti kirja null sõnavõttu.

Nulliring saadab ka EKRE-st Alar Lanemani ning Urmas Reitelmanni, Isamaast Raivo Tamme, Priit Sibulat ja Üllar Saaremäed, Keskerakonnast Siret Kotka-Repinskit, Mihhail Korbi, Marek Jürgensoni ja Kaido Höövelsoni.

Vähemalt korra on kõne pidanud Kalle Grünthal ning küsimusi küsinud Marika Tuus-Laul ning Viktor Vassiljev.