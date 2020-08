GRAAFIK | Värske uuring: Reformierakonna toetus teeb vähikäiku ning Keskerakond võttis juhtohjad üle

Keskerakonda toetas Turu-uuringute augustikuises küsitluses 26 protsenti vastanutest, mida on protsendipunkti võrra vähem kui juunis, mil Turu-uuringud viimati erakondade toetust mõõtsid, vahendab ERR.

Reformierakonna toetus oli Turu-uuringute küsitluses augustis 23 protsenti. Juulis Turu-uuringud küsitlust läbi ei viinud, kuid veel juunis oli suurima opositsioonipartei toetus lausa 33 protsenti.

Turu-uuringute sotsioloog Tõnis Stamberg tõi välja Reformierakonna vähese pildil oleku meedias ning inimeste vähese huvi poliitika vastu suvekuudel.

"Kui ma isiklikus plaanis vaatan, siis ma näen seda, et ega peale Jürgen Ligi ei oskagi välja tuua kedagi Reformierakonnast, kes oleks viimasel ajal sõna võtnud," sõnas Stamberg.

Suurima muutuse üles tegi EKRE toetus, mis viimaste kuude 15-16 protsendilt kerkis augustis 20 protsendile. Seega on Turu-uuringute küsitluse järgi Keskerakond, Reformierakond ja EKRE toetuselt üksteisest mitte väga kaugel - toetused vastavalt 26, 23 ja 20 protsenti.

Neljandal-viiendal kohal olid augustis üsna võrdse toetusega SDE ja parlamendiväline Eesti 200 - toetused vastavalt kümme ja üheksa protsenti.

Isamaa toetus oli augustis viis protsenti, mis tõstis nad taas üle valimiskünnise - juunis oli Isamaa toetus Turu-uuringute küsitluses kolm protsenti.

Reformierakonna nadi seisu näitab seegi, et inimeste hulk, kes peavad Reformierakonna juhti Kaja Kallast parimaks võimalikuks peaministriks, vähenes valimiste-eelsele tasemele, selgus omakorda EPLi tellitud küsitlusest (läbiviija samuti Turu-uuringud AS). Värskes augustikuises küsitluses pidas Reformierakonna juhti parimaks võimalikuks peaministriks ainult 20 protsenti valijaid. Jüri Ratase vastav number on koguni 36 protsenti.

Samas mõni teine uuring on viidanud ka teistsugusele seisule parteide osas - Emori andmetel oli Reformierakond augustis populaarseim (30 protsenti), Keskerakonda toetas 17 protsenti. MTÜ Ühiskonnauuringute Instituudi ja uuringufirma Norstat Eesti AS uuringu kohaselt toetab viimaste tulemuste põhjal Reformierakonda 33,4 protsenti ja Keskerakonda 21,7.