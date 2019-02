GRAAFIK | Vaata, mis erakond on kõige populaarsem sinu kodukandis

Nüüd, kui valimised on lähenemas, on toetus erakondadele erinevates Eesti piirkondades ühtlustunud ja valimisringkondades esimesel kohal olevate erakondade pilt on muutunud varasemaga võrreldes märksa mitmekesisemaks, kirjutab ERR-i uudisteportaal.