GRAAFIK | Vaata, millistes Eesti koolides oli mullu kõige rohkem ja kus kõige vähem õpilasi

Möödunud õppeaastal ei olnud ühtegi esimese klassi õpilast Kivi-Vigala Põhikoolis, Pisisaare Algkoolis, Vajangu Põhikoolis, Ruhnu Põhikoolis, Prangli Põhikoolis ja Misso Koolis.

Sel aastal on seis teine Kivi-Vigala Põhikoolis, kus alustas kooliteed kolm õpilast, Vajangu Põhikoolis kus on tänavu neli esimesse klassi minejat, ning Pisisaare Algkoolis, kus on esimeses klassis üks õpilane.

Kui mullu alustas kooliteed üks õpilane erakoolis Kool 21. sajandil, Virtsu Koolis ja Leiutajate Külakoolis, siis tänavu ei ole kahes esimeses koolis esimeses klassis ühtegi õpilast, Leiutajate Külakoolis alustas sel aastal kooliteed kaks last.

Haridus- ja teadusministeeriumi kommunikatsiooninõunik Liisa Tagel ütles, et põhjuseid, miks osades Eesti koolides õpilasi napib, on mitmeid.

"Mõnel juhul tuleneb see kooli eripärast, näiteks on tegemist spetsiifilise erivajadusega tegeleva kooliga või mõnd spetsiifilist pedagoogilist lähenemist pakkuva kooliga. Teisel aga piirkondlikest demograafilistest oludest, kolmandal on tegemist mitmete tegurite koosmõjuga," selgitas Tagel.