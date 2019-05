GRAAFIK | Vaata, kus maanteeamet piirkiiruseid kärpis

Kuigi nendel maanteedel on üldine piirkiirus endiselt 90 km/h, siis on mitmetel teelõikudel uued liiklusmärgid, mille suhtes tasub liiklejatel valvas olla. Kiirust on muudetud teelõikudel, kus mullu läbiviidud kiiruste mõõtmised näitasid, et enamik liiklejatest sõitsid kehtestatud piirkiirusest, kas aeglasemalt või hoopis ületasid kiirust.

Tallinna-Rapla-Türi ja Jõhvi-Tartu-Valga maanteedel tehtud ümberkorraldused on osa maanteeameti pilootprojektist, mille eesmärk on näha, kuidas liiklejad muudetud kiirusrežiimidele reageerivad ning kui loogiliselt seda tunnetatakse.