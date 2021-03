GRAAFIK | Vaata, kuidas on edenenud vaktsineerimine hooldekodudes, haridusasutustes ja tervishoiutöötajate seas

80+ vanuserühma hõlmatus vaktsineerimisega üle Eesti oli 2. märtsi hommikuse seisuga 23,7 protsenti

Hõlmatus on suurem nendes maakondades, kus perearstidel on olnud võimalik riskirühma inimesi vaktsineerida. "Perearstinimistud üle Eesti on jaotatud viide gruppi ja neile on võimaldatud vaktsineerimist järk-järgult maakondade kaupa liikudes," ütles sotsiaalministeeriumi pressiesindaja Eva Lehtla.

Kõikide riskirühma inimeste hõlmatus oli eile 11,3 protsenti, maakondadest on riskirühma vaktsineerimise osas esirinnas Pärnu ja Tartu üle 15protsendilise hõlmatusega.