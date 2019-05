GRAAFIK | Vaata, kuhu kerkib kirik, mille vastu mässavad Jekaterinburgi elanikud

Nädala alguses kogunesid tuhanded linnaelanikud kesklinna jõekaldale pargi piirdetarade juurde ja nõudsid, et kirikule leitaks teine ehituskoht.

Meeleavaldused kestavad edasi ja selle peale on sõna võtnud ka president Vladimir Putin. Tema arvates tuleks pingete lahendamiseks korraldada rahvaküsitlus. "Vene õigeusu kirik peaks inimesi ühendama, mitte lõhestama. "Kui meeleavaldajad on tõepoolest kohalikud, aga mitte aktivistid Moskvast, tuleb nende arvamusega arvestada," ütles Putin.

Putin soovitas linnavõimudele istuda maha kõikide osapooltega ja leida elanike jaoks optimaalne lahendus. Ta märkis, et oluline on arvestada vähemuste huvidega.

Kirik on olnud vastasseisu keskmes alates 2010. aastast, kui hakati uue õigeusukiriku ehitamise plaanist rääkima. Vene õigeusu kirik väidab, et vajab uusi pühamuid nõukogude ajal hävitatute asemele. Kohalike arvates on aga linnas palju kirikuid, kuid rohealasid vähe.