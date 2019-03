GRAAFIK | Vaata, kes on riigikogu valimistel võidutsenud seeniorpoliitikud

Kui vaadelda 31.12 1954 ja varem sündinud poliitikuid, keda saatis valimistel edu selgub, et ilma tegid kolme erakonna kandidaadid: EKRE (tabeli esimese ja kolmanda koha hõivanud Mart Helme ja Peeter Ernits), Reformierakond (tabeli teine, Siim Kallas, hästi läks ka Ants Laaneotsal ja Urve Tiidusel) ning Keskerakond, kelle seenioritest tegid tubli tulemuse Tarmo Tamm, Aadu Must, Marika Tuus-Laul ja Enn Eesmaa.

Tabelist said isikumandaadi kaks esimest, Mart Helme ja Siim Kallas. Tabeli vanim on 72-aastane Enn Eesmaa. Järgnevad 71-aastane Ants Laaneots, 70-aastane Siim Kallas ja 69-aastane Mart Helme. Tabeli noorim on 65-aastane Tarmo Tamm.