GRAAFIK | Uus päevarekord: ööpäevaga 134 uut nakatunut, neist 79 Harjumaal

Viimase ööpäeva jooksul analüüsiti Eestis 2 803 haigust COVID-19 põhjustava SARS-CoV-2 viiruse esmast testi, millest 134 testi tulemus osutus positiivseks.

Nakatumisnäitaja ehk viimase 14 päeva haigestumus 100 000 elaniku kohta on kerkinud 64,18ni.

Rahvastikuregistri andmetel laekus enim uusi positiivseid testitulemusi Harjumaale, kus koroonaviirusesse nakatumine tuvastati 79 inimesel. Ida-Virumaale lisandus 33, Lääne-Virumaale ja Raplamaale neli ning Pärnumaale, Tartumaale ja Võrumaale kaks uut koroonaviiruse juhtumit. Järvamaale, Läänemaale ja Valgamaale lisandus üks uus positiivne test. Viiel positiivse testi tulemuse saanul puudus rahvastikuregistris märgitud elukoht. Reeglina on sellisel juhul tegemist välismaalastega.

Harjumaa 79 uuest juhtumist 47 on Tallinnas. Viiel juhul saadi viirus pereringis ning kahel juhul tuttavalt. Kahel juhul toodi viirus sisse Venemaa Föderatsioonist ja ühel juhul Rootsist. Üks nakatunu on seotud Viru vanglaga. Ülejäänud juhtumite asjaolud on täpsustamisel.

Põhja regionaalosakonna jälgimisel on ligi 2 600 inimest, kellest 559 on haigestunud. Kokku saab põhja regionaalosakonna tööpiirkonnas eristada 14 kollet: esimese töökoha koldega on seotud 42, teise töökoha koldega kaheksa ning kolmanda töökoha koldega samuti kaheksa haigestunut. Perekonna koldes on viis inimesest. Esimeses kooli koldes on kuus ja teises kooli koldes on viis haigestunut. Neljandas töökoha koldes on 10 nakatunut ning viiendas töökoha koldes kokku kuus inimest. Peokoldes on 17 inimest. Kuuendas töökoha koldes on kaheksa haigestunut. Hooldekeskuse koldes on 32 inimest. Seitsmendas töökoha koldes on kuus inimest. Kaheksandas töökoha koldes ja spordikoldes on kummaski viis haigusjuhtu.

Ida-Virumaa uutest juhtumitest 25 on seotud Viru vanglaga, viirus tuvastati 24 kinnipeetaval ja ühel töötajal. Neljal juhul saadi viirust tuttavalt, kahel juhul pereliikmelt ning ühel juhul töökohal. Üks haigusjuht toodi sisse Venemaalt.

Lääne-Virumaa uutest haigusjuhtudest üks on sisse toodud Itaaliast, ühel juhul on tegemist Viru vangla kinnipeetavaga ning ühel juhul on asjaolud selgitamisel.