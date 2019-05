GRAAFIK | Uuring: Reformierakonna toetuse kasv on pidurdunud

Kui Reformierakond jätkab kindla liidrina ning vahe teisel kohal oleva Keskerakonnaga on 12,7%, siis Keskerakonna edu kolmandal kohal oleva EKRE ees on 1,7%. Koalitsioonierakondi toetab kokku 46% ning opositsioonierakondi 42,8% vastajatest. Samal ajal on SDE edu Isamaa ees 2,1%, mis on suurim vahe alates aasta algusest. Parlamendiväliseid erakondi toetab kokku 11,2% vastajatest.

Uuringufirma Norstat teostas küsitlused 22.04-29.04, 29.04-06.05, 06.05-13.05 ja 14.05-20.05 ning nendele vastas kokku 4018 18-aastast ja vanemat Eesti Vabariigi kodanikku. Valimi võimalikult esindusliku jagunemise eesmärgil teostati küsitlused kombineeritud meetodil – telefoniküsitluses ning veebiküsitluses.