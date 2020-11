GRAAFIK | Terviseamet: ööpäevaga suri koroonaviiruse tagajärjel kolm inimest. Lisandus 355 positiivset testi

Ida regiooni tööpiirkonnas on 25 aktiivset kollet. Kokku on koolikoldeid kuus: Sillamäel kaks, Kohtla-Järvel kolm ja Jõhvis üks. Kaks lasteaia kollet: üks Narvas ja teine Kohtla-Järvel. Töökohakoldeid on kokku seitse: kolm Narvas, üks Sillamäel, üks Jõhvis, üks Tapal ning üks Lääne-Virumaal. Narvas on kaks asutuse kollet, Sillamäel on üks asutuse kolle ning üks tervishoiuasutuse kolle on Narvas ja teine Kohtla-Järvel. Sillamäel on huvitegevuse kolle. Toila vallas on tuttavate kolle ning Lüganuse vallas on perekonna kolle. Viru vangla koldes on 250 inimest, Kohtla-Järve tervishoiuasutuse koldes on 91 inimest, Narva jäähoki koldes on 76 inimest.

Ida regionaalosakonna jälgimisel on üle 5400 inimese, kellest nakatunud on 1069.

Ööpäeva jooksul lõuna regiooni lisandunud uutest nakkusjuhtudest 15 juhul on olemas seos teadaolevate nakkusjuhtudega, ülejäänud juhtumite asjaolud on selgitamisel.

28. novembril Tartumaale lisandunud 16 juhul nakatuti perekonnas, 11 juhul on nakkusallikas teadmata, viiel juhul nakatuti õppeasutuses, neljal juhul töökohal ning üks nakatunu sai viiruse sõpruskonnast. Jõgevamaale lisandunud kolmel juhul nakatuti hoolekandeasutuses, ühel juhul sai inimene viiruse pereliikmelt ning kolme nakatunu nakkusallikas on teadmata. Võrumaale lisandunud ühel juhul nakatuti pereringis, üks juhtum on teadmata nakkusallikaga. Põlvamaale lisandunud kolmel juhul nakatuti perekonnas, üks nakatunu sai viiruse töökohalt ning ühe nakkusallikas on teadmata. Valgamaale lisandunud kolme nakatunu nakkusallikad on teadmata. Viljandimaale lisandunud kaks nakatunut said viiruse õppeasutusest ning üks on teadmata nakkusallikaga.