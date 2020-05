GRAAFIK | Terviseamet: ööpäevaga lisandus viis positiivset koroonatesti, uusi surmajuhtumeid polnud

Rahvastikuregistri andmetele tuginedes lisandusid kolm positiivset testi tulemust Harjumaale (kõik Tallinnas), üks Pärnumaale ja üks Saaremaale.

13. mai hommikuse seisuga vajab Eestis koroonaviiruse tõttu haiglaravi 47 inimest, neist viis on juhitaval hingamisel. Tänaseks on haiglast koju saadetud koju saadetud 282 inimest, lõpetatud 291 haigusjuhtumit.

Tänase seisuga on 777 inimese (60,3%), haigusjuhtum lõpetatud ehk inimene on terveks tunnistatud. 511 inimese puhul (39,7%) on positiivsest testist möödunud rohkem kui 28 päeva ja inimene ei viibi haiglaravil ning ootab tervenemise kinnitamist.

Uusi surmajuhtumeid ööpäeva jooksul ei lisandund, kokku on koroonaviirus Eestis nõudnud 61 inimese elu.

Eestis on kokku tehtud 66 102 esmast testi, nendest 1 751 ehk 2,6 protsenti on olnud SARS-CoV-2 viiruse suhtes positiivsed. Koroonatestide täpsemat statistikat saab vaadata SIIT.

Maailmas on koroonaviirusesse nakatunud enam kui 4 miljonit inimest, viiruse tõttu on surnud ligi 280 tuhat inimest.

Viirus levib endiselt, oluline on nii hügieen kui distantsi hoidmine

Terviseamet tuletab meelde, et koroonaviirus levib endiselt nii Eestis, naaberriikides kui maailmas. Kuigi palusid piiranguid on leevendatud, kestab eriolukord 17. maini.

Eriolukorra ajal kehtib avalikus kohas viibimisel 2+2 reegel: üheskoos tohib liikuda kuni kaks inimest ning teistega tuleb hoida vähemalt kahemeetrist vahemaad. Kaupluste ja söögikohtade külastamine tuleb eelnevalt läbi mõelda ning endiselt tuleb lisaks 2+2 reeglile tähelepanu pöörata ka kätehügieenile. Haigussümptomite ilmnemisel tuleb püsida kodus ja helistada oma perearstile.

Kaubanduskeskustes võib müügi- ja teenindussaalid ning toitlustusasutused avada juhul, kui seal tagatakse desinfitseerimisvahendite olemasolu ning peetakse kinni 2+2 reeglist. Reeglid kehtivad ka kaubanduskeskuste üldruumidele ning kõigile teistele teenindussaalidele ja toitlustusasutustele väljaspool kaubanduskeskusi.

Kaubanduskeskustes asuvates toitlustusasutustes võib toitu pakkuda ka kohapeal tarbimiseks. Toitlustusasutustes tuleb järgida 2+2 reeglit ja paigutada söögilauad nii, et oleks tagatud laudade vahemaa 2 meetrit ning lauas saab istuda maksimaalselt kaks inimest (piirang ei kehti peredele).