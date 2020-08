GRAAFIK | Terviseamet: ööpäevaga lisandus kaks positiivset koroonatesti

Rahvastikuregistri andmete kohaselt laekusid mõlemad positiivsed testitulemused Harjumaale, neist üks Tallinna.

Põhja regionaalosakonna jälgitav kolle kasvas kahe inimese võrra

Terviseameti põhja regionaalosakonna jälgimisel on ka rühmaviisiline haigestumine, millega on nüüdseks seotud kokku kaheksa inimest – 29.-30. augusti positiivsete testitulemuste hulgas kaks üritusel viibinud inimest.

Kolle sai alguse 21. augustil Ülemiste Citys peetud klubiüritusel, kus seltskonnaga viibis ka 20. augustil Hispaaniast naasnud inimene. 22. augustil selgus, et Hispaanias käinud inimese koroonaviiruse testi tulemus oli positiivne, samal päeval kontakteerus terviseameti põhja regionaalosakond ka temaga samas seltskonnas viibinud lähikontaktsega, kel tuli isolatsiooni jääda. Tänaseks on koroonaviirus tuvastatud seitsmel lähikontaktsel. Terviseamet on Ülemiste Cityt juhtumist teavitanud.

Terviseamet tuletab meelde, et riskiriigist naastes tuleb kaks nädala isolatsioonis püsida ja oma tervist jälgida. Mistahes seltskondlikel koosviibimistel osalemine pole lubatud. Samuti tuleb püsida isolatsiooni koroonaviiruse testi tulemust oodates – kui tervishoiutöötaja otsustab inimest testida, on selleks olemas ka piisav näidustus.

Tervisameti põhja regionaalosakond jälgib seoses koroonaviirusega ligi 400 inimest, kellest 70 on haigestunud.

Kohtla-Järvel suletakse nädalaks lasteaed ja spordikeskus

Tänasest on esialgu nädalaks suletud Kohtla-Järve lasteaed Rukkilill, haigestunud töötaja ja tema lähikontaktsed on kodus ja jäävad jälgimise alla kaheks nädalaks.

Kahe töötaja haigestumine tõttu on nädalaks suletud ka Kohtla-Järve spordikeskus. Hetkel on spordikeskuses ettevalmistusperiood, terviseameti ja Kohtla-Järve linnavalitsusega otsuse kohaselt jäävad haigestunud ja lähikontaktsed koju kaheks nädalaks ning ülejäänud töötajaid nädalaks.

Terviseameti ida regionaalosakonna jälgimisel on enam kui 700 inimest, neist üle 90 on haigestunud. Kokku on regionaalosakonna jälgimisel 4 kollet, millest Estonia kaevanduse koldega on seotud 54, Jõhvi Keldri koldega 15, Ojamaa kaevanduse koldega 8 ja nii-öelda „Ühendkuningriigi“ koldega 6 inimest.