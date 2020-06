GRAAFIK | Terviseamet: ööpäevaga lisandus kaks positiivset koroonaproovi

Rahvastikuregistri andmete järgi laekus üks positiivne testi tulemus Ida-Virumaale (Narva linna) ja üks Harjumaale (Tallinnasse). Mõlemad positiivsed isikud andsid testi seoses plaanilisele ravile minekuga. Nakatumise asjaolud on välja selgitamisel.

30. juuni hommikuse seisuga vajab Eestis koroonaviiruse tõttu haiglaravi 4 inimest, juhitaval hingamisel on 1 patsient. Uusi surmajuhtumeid ööpäeva jooksul ei lisandunud. Kokku on Eestis koroonaviirus nõudnud 69 inimese elu.

Tervenenud on pea 2000 inimest

Tänaseks on haiglates COVID-19 haigusjuhtum lõpetatud 389 juhul 376 inimesega.

Tänase seisuga on tervenenud 1 829 inimest. Neist 1 393 inimese haigusjuhtum on lõpetatud (76,2%), 436 inimese puhul (23,8%) on positiivsest testist möödunud rohkem kui 28 päeva ja inimene ei viibi haiglaravil, st ootab tervenemise kinnitamist.

Eestis on kokku tehtud enam kui 106 tuhat esmast testi, nendest 1 989 ehk 1,9 protsenti on olnud SARS-CoV-2 viiruse suhtes positiivsed. Koroonatestide täpsemat statistikat saab vaadata www.terviseamet.ee/koroonakaart