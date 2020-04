GRAAFIK | Terviseamet: ööpäevaga lisandus 29 positiivset koroonatesti, suri kolm inimest

Tänase hommikuse seisuga vajab Eestis uue koroonaviiruse tõttu haiglaravi 147 inimest, kellest 10 on juhitaval hingamisel - esimene number on ööpäevaga kasvanud, teine kahanenud ühe võrra. Haiglatest on välja kirjutatud 117 inimest.

Viimase ööpäeva jooksul suri Eestis COVID-19 tõttu 3 inimest: Ida-Viru Keskhaiglas ravil olnud 79-aastane naine, Kuressaare haiglas olnud 81-aastane mees ja Pärnu haiglas olnud 65-aastane mees. Lisaks on selgunud, et 10. aprillil erinevate kaasuvate haigustega surnud 83-aastase mehe COVID-19 testitulemus oli positiivne. Kokku on Eestis koroonaviiruse tõttu surnud 35 inimest.

Kõige rohkem positiivseid teste laekus rahvastikuregistri andmete järgi Harjumaal (12) ja Saaremaal (8). Järgnesid Ida-Virumaa (5) ja Pärnumaa (3), ühe nakatunu kohta rahvastikuregistris andmed puuduvad. Tänase seisuga on enim nakatunuid jätkuvalt vanusegrupis 55-59 (11%), järgnevad 45-49 ja 50-54 kumbki 10%. Koroonatestide täpsemat statistikat saab vaadata SIIT.

Kokku on Eestis tänaseks tehtud 33 967 uut testi, nendest 1400 ehk 4.1 % on osutunud positiivseks.

Eilsest alustati ka Kuressaare haigla koormuse jagamist teiste Eesti haiglatega. Kaks Kuressaare haiglas seni ravil viibinud patsienti - 57- ja 58-aastased mehed - viidi üle Põhja-Eesti Regionaalhaiglasse. Ühtlasi sai sai Kuressaare haigla ka COVID-19 diagnoosimise võimaluse, mis lühendab COVID-19 testi vastuse saamise aega varasemalt 36-48 tunnile neljale tunnile.

Seoses riigis välja kuulutatud eriolukorraga kehtib esialgu 1. maini kõigis sotsiaalhoolekande-asutustes, haiglates ja kinnipidamisasutustes külastuskeeld. COVID-19 nakkuse leviku takistamiseks peatati plaaniline ravi väljaspool riiklikku haiglavõrku. Eraraviasutused ja hambaravikliinikud jätkavad ainult vältimatu abi pakkumist. Plaaniline ravitegevus peatatakse, et tõkestada nakkuse levikut ning hoida kokku isikukaitsevahendeid. Juba alustatud plaanilise ravi lõpuleviimise otsustab arst koos patsiendiga, hinnates igat üksikut juhtu. Lõpuni peab viima plaanilised tegevused, mille katkestamine seaks ohtu inimese tervise.