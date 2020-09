GRAAFIK | Terviseamet: ööpäevaga lisandus 25 positiivset koroonatesti, haiglaravil viibib 19 inimest

Rahvastikuregistri andmete kohaselt laekus enim uusi positiivseid testitulemusi Harjumaale, kus koroonaviirusesse nakatumine tuvastati 12 inimesel. Ida-Virumaale laekus kuus uut positiivset testi tulemust, Tartumaale neli, Lääne-Virumaale üks ja Saaremaale üks. Ühel juhul puudus positiivse proovi andnul rahvastikuregistris registreeritud elukoht.

Harjumaale (11 Tallinna) ööpäevaga lisandunud 12 haigusjuhust on kahel juhul tegemist Tuneesiast ja Prantsusmaalt sisse toodud juhtumitega, neljal juhul on tegemist varasemate haigete lähikontaktsetega ja ühel juhul toimus nakatumine lasetaias. Ülejäänud nakatumiste asjaolud on hetkel veel täpsustamisel.

Perioodil 13.-14. september lisandunud haigusjuhtudest oli ühel juhul tegemist sisse toodud haigusega (Poola) ja kahel juhul oli tegemist varasemate haigestunute lähikontaktsetega.

Terviseameti Põhja regionaalosakonna jälgimisel on kuus aktiivset kollet, millest Nõmme Kalju koldega on seotud 17, 21. augusti Viimsepäeva katedraali klubiürituse koldega 10, Gourmet Coffee koldega 23 ning muusika koldega seitse. Töökohal haigestumise koldega on kokku seotud kaheksa haigusjuhtu. Tallinna Männi lasteaia koldes on nakatunuid kokku kaheksa.

Kokku on seoses koroonaviiruse levikuga terviseameti Põhja regionaalosakonna jälgimisel 1 124 inimest, kellest 189 on haigestunud.

Ida-Virumaale ja Lääne Virumaale lisandunud uute juhtumite puhul oli kolmel juhul tegemist nakatumistega tutvuskonnas, ülejäänud juhtumite nakatumiste asjaolud on veel välja selgitamisel. Kokku on Ida regioonis seitse aktiivset kollet, millest suurim on 57 haigestunuga Estonia kaevanduse kolle. Ühendkuningriigist sissetoodud koroonaviiruse koldega on seotud 16, Ojamaa kaevanduse koldega üheksa ning Viru vangla koldega viis haigusjuhtu. Kohtla-Järve töökoha koldega on tänahommikuse seisuga seotud üheksa inimest. Sillamäe töökoha koldega on seotud 11 inimest. Tänasest lisandub nn tutvuskonna kolle, kus on nakatunud 11 inimest. Ida regionaalosakonna jälgimisel on 329 inimest, kellest on haigestunud 71.