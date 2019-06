GRAAFIK | Tallinna kesklinnas muutub homsest liikluskorraldus

"Tänavate ulatusliku sulgemise põhjus on teealuse sademeveekollektori ümberehitus, et vältida tulevikus uputusi selles piirkonnas. Ehitaja kinnitusel on tagatud inimestele ligipääs oma valdustele ja büroodele," ütles Tallinna kesklinna vanem Vladimir Svet. "Mõistame, et ehitustööd tekitavad ebamugavusi sadama piirkonna elanikele ja teistele liiklejatele, kuid loodame tallinlaste mõistvale suhtumisele. Palume kõigil liiklejail hoolikalt järgida liikluskorraldusvahendite nõudeid ning võimalusel sadama piirkonda vältida," lisas ta.

Liiklejad, kes tahavad sõita Linnahalli juurest Jõe, Narva mnt ja Pronksi tänava ristmikule, peavad liikuma marsruudil Viru ring–Hobujaama tänav–Jõe tänav/Narva mnt/Pronksi tänav.

Liiklejad, kes soovivad Linnahalli juurest saada reisijate D-terminali, peavad tegema peale Ahtri ristmikku vasakpöörde Lootsi põiktänavale.

Liiklejad, kes soovivad reisijate D-terminalist sõita Mere puiesteele, peavad sõitma vastavalt hetkel kehtivale korrale ning Lootsi põiktänavalt tegema parempöörde.

Liiklejad, kes soovivad reisijate D-terminalist sõita Narva maanteele, peavad sõitma kas Lootsi põiktänavale, sealt tegema vasakpöörde ning edasi Petrooleumi ja Tuukri tänava ristmikult tegema parempöörde Narva maantee suunas. Samuti on võimalik sõita sadama territooriumilt D-terminali car check-in alale ning sealt teha parempööre Petrooleumi tänavale.

Liiklejad, kes soovivad saada Tartu mnt, Liivalaia või Juhkentali tänavalt sadamasse, peavad kasutama Raua tänava ja Narva maantee ristmikku ja sõitma Petrooleumi tänavale.