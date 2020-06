GRAAFIK | Tagasi alguses: uute koroonajuhtumite arv Eestis langes eriolukorra eelsele tasemele

Pärast viimase ööpäeva jooksul lisandunud üht uut nakatumisjuhtumit näitab statistika, et 14 päeva jooksul on Eestis fikseeritud 1,96 uut nakatumist 100 000 elaniku kohta. Viimati oli see näitaja nii madal 11. märtsil ehk eriolukorra kehtestamise eelsel päeval.

Värske näitaja jääb alla ka Soome ja Leedu uute nakatumisjuhtumite arvule, mis eilse seisuga olid vastavalt 2,58 ja 2,97. Lätis oli 14 päeva jooksul uusi koroonajuhtumeid 100 000 elaniku kohta eilse seisuga fikseeritud veel vähem kui Eestis - 1,22.

Seevastu Rootsis oli see näitaja eilsetel andmetel 53,56, Venemaal 79,23, USA-s 108,91 ja Brasiilias 188,45. Vaata lähemalt!

Sama näitaja - uute nakatumisjuhtumite arv 14 päeva jooksul 100 000 elaniku kohta on aluseks välisministeeriumile, kui igal reedel uuendatakse Euroopa riikide nimekirja, kust Eestisse saabudes on vajalik jääda kaheks nädalaks eneseisolatsiooni. Inimesed, kes saabuvad Eestisse kõrgema nakatunute suhtarvuga riigist kui 15 peavad Eestisse jõudes jääma eneseisolatsiooni.

Näitaja on oluline ka siseriiklikult piirangute leevendamise või kehtestamise üle otsuseid tehes. Terviseameti esindajad on öelnud, et kui 14 päeva jooksul tuvastatakse Eestis 100 000 elaniku kohta üle 25 juhtumi, tekib vajadus asuda tervishoius ümberkorraldusi planeerima.

Koroonaviirus SARS-CoV-2 Inimesed, kes kahtlustavad nakatumist koroonaviirusega, peaksid võtma ühendust oma perearstiga, küsima nõu perearsti nõuandeliinilt 1220 (välismaalt +372 634 6630) või koroonaviirusega seotud küsimuste jaoks loodud numbril 1247 või vajadusel kutsuma kiirabi, helistades hädaabinumbril 112 .

(välismaalt +372 634 6630) või koroonaviirusega seotud küsimuste jaoks loodud numbril või vajadusel kutsuma kiirabi, helistades hädaabinumbril . COVID-19 haiguse sümptomid on sarnased gripile. Viiruse levinumad sümptomid on köha , palavik ja hingamisraskused . Parim kaitse nakkushaiguse leviku vastu on käte pesemine ja inimestega kontaktist hoidumine .

, ja . Parim kaitse nakkushaiguse leviku vastu on ja . Vaata koroonaviirusesse nakatunute statistikat Eestis!

Loe lähemalt koroonaviiruse ja kehtivate piirangute kohta valitsuse erileheküljelt kriis.ee!