GRAAFIK | Taas uus rekord: ööpäevaga kinnitati 414 koroonajuhtu. Suri üks inimene

Delfi andmetel kinnitati ööpäevaga 414 inimese koroonaviirusega nakatumine. See on Eestis seni kõrgeim arv nakatunuid ööpäeva jooksul. Delfi andmetel tehti 7152 kogutesti. See tähendab, et 5,8 protsenti testidest olid positiivsed.

Nakatumisnäitaja 100 000 elaniku kohta on 244,4. Haiglaravil on 112 inimest ning koroonaviiruse tõttu suri üks.

Proovide analüüsimise eripärast sõltuvalt on süsteemselt nädala keskel ja teises pooles laekuvad koroonahaigestunute numbrid suuremad kui nädala alguses. Seda selgitas Krista Fischer hiljuti Eesti Päevalehele, kui rääkis, et nädalavahetustel võetakse vähem proove ja selle mõju avaldub veel nädala keskelgi. Synlabi juht Rainar Aamisepp on varem Eesti Päevalehele selgitanud, et Tallinna kesklaborisse jõuab korraga sadu proove, mille sorteerimine võtab aega, ja varasemad proovid võivad analüsaatoris ees olla.

Fischeri sõnul näeb üldist trendi kõige paremini siis, kui võrrelda nädalaid, mitte päevi. See tähendab, et võrrelda tuleks selle nädala neljapäeval lisandunud uute positiivsete hulka eelmise ja üle-eelmise nädala neljapäeval lisandunutega. Selle nädala neljapäeval tuvastatud 414 koroonapositiivse numbrit tuleks seega võrrelda nädala taguse neljapäevaga 12. novembril, kui tuvastati 258 positiivset testi ning veel nädal varasema neljapäevaga, kui 5. novembril tuvastati 240 positiivset.