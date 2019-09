GRAAFIK | Statistikaamet: elame küll järjest kauem, ent haigemana

Tervena elavad mehed 52,8 ja naised 55,6 eluaastat. Veel aasta tagasi näitas arvutus meestele ligi kaks ja naistele üle kolme aasta pikemat eluiga tervena.

Siiani oleme enamasti saanud rääkida, et Eesti elanike oodatav eluiga ja tervena elatud aastad on kasvutrendis. Värskelt avaldatud näitajate põhjal tuleb nentida, et elame küll kauem, aga haigemana, vahendab statistikaamet. Naised elavad eeldatavasti keskmiselt kaheksa ja pool aastat kauem kui mehed. Veel kümme aastat tagasi ennustati meestele neli ja naistele kaks aastat lühemat eluiga.

Statistikaamet

Statistikaameti rahvastiku- ja sotsiaalstatistika osakonna juhtivanalüütik Alis Tammur sõnab, et oodatava eluea kasv jätkub tõenäoliselt ka järgmistel aastatel. "Tulevikus elame kõrgema eani ja järjest kauemaks jagub naiste kõrvale ka mehi. Kõige kiiremini kasvas eelmisel aastal muust rahvusest, kõrgharidusega ja linnades elavate meeste ning muust rahvusest naiste oodatav eluiga."

Oodatav eluiga sõltub paljudest teguritest. Neist olulisemad on ümbritsev keskkond, tervishoiuteenuste kättesaadavus, tööohutus, inimeste elatustase ja terviseteadlikkus. Meeste lühem oodatav eluiga on ootuspärane, kuna nad on riskialtimad ja sageli hõivatud füüsiliselt rasketel ning tervisele ohtlikel töökohadel. Meeste hulgas esineb ka rohkem tervist kahjustavate eluviiside viljelemist nagu suurem alkoholi tarbimine ja suitsetamine.