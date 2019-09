GRAAFIK | Sotside toetus langes aasta madalaimale tasemele, Keskerakonna oma tegi pisikese tõusu

Koalitsioonierakondi toetab kokku 46,4% ning opositsioonierakondi 42,8%. Opositsiooni toetus saavutas oma tipu 5. augustil lõppenud küsitlusperioodil, kui see oli 47,8%. Seejärel on see olnud kuus nädalat järjest langustrendis ning selle ajaga on opositsioon kaotanud 5% toetajaist.

Viimased koondtulemused kajastavad küsitlusperioodi 21. augustist 17. septembrini ning kokku küsitleti 4005 valimisealist Eesti kodanikku.

Tulemuste presenteerimisel on keskendutud viimase nelja nädala koondtulemusele. Sel kujul erakondade toetusprotsentide arvutamine tasandab üksikutes küsitlustes esinevad kõikumised, mis tulevad nii suuremast statistilisest veast kui lühiajalise mõjuga sündmustest.

Valimi võimalikult esindusliku jagunemise eesmärgil teostati küsitlused kombineeritud meetodil – telefoniküsitluses ning veebiküsitluses. Valimi andmed on tulemuste esinduslikkuse tagamiseks kaalutud vastavaks valimisõiguslike kodanike proportsionaalsele jaotusele peamiste sotsiaaldemograafiliste tunnuste alusel.