GRAAFIK | Simsoni esinemine europarlamendi ees pälvis Politicolt karmi hinnangu

Kadri Simsoni esinemine pälvis hindeks "2,5". Esimese isikuna "hädaliste" blokis kritiseeritakse Simsoni närvilisust, kahtlevust ja küsimustele ebaselgete vastuste andmist. Halastamatud ajakirjanikud pidasid Simsoni hindamise parimaks küljeks tema kuulamise ajal meie peaministri Jüri Ratase poolt Twitter'isse postitatud säutsu, kus sai avalikuks Eesti valitsuse nõusolek liituda Euroopa Liidu kliimaneutraalsusprogrammiga.

"See aitas läikima lüüa Simsoni kliimavolitusi, mis olid tule all roheliste Europarlamendi saadikute tõttu, kes ründasid Eesti sõltumist põlevkiviõlist," märgiti kommentaarina Politico kirjutajate poolt.

Simson ise peale europarlamendi saadikute ees olemist Jüri Ratase säutsu rolli üle ei tähtsustanud: "Minu kuulamine toimus minu tulevase portfelli, mitte Eesti sisepoliitika teemadel. Arvan, et fooni mõttes see, et Eesti ei takista Euroopa Liidul liikumast kliimaneutraalsuse poole, on väga positiivne."

Väljapaistvaimaks tsitaadiks Simsoni hindamiselt peetakse järgmist: "Ma suudan teha liikmesriikidega lähedast koostööd ning motiveerida neid tõstma oma eesmärke."

Üleüldine otsus Simsoni esinemise kohta: nõrk. Simson polnud suutnud tõestada end keskkondlikele mittetulundusühingutele. Kuigi teistkordsele "eksamineerimisele" ta minema ei pidanud, tuleb tal end ametis olles tugevalt tõestama hakata.

3. oktoobril, koheselt peale kuulamist, ei välistatud võimalust, et Simsonil oleks tulnud end Euroopa Parlamendi ees taaskord tõestama hakata. Tol hetkel ei suhtunud Simson sellesse negatiivselt. "Selle portfelli puhul on see väga tavapärane," mainis ta Delfile koheselt peale sessiooni. "Viis aastat tagasi selle portfelli taotleja saadti tagasi, teine selle portfelli kandidaat ja tänane energeetikavolinik Miguel Arias Cañete kutsuti teisele kuulamisele."