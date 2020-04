GRAAFIK | Sadama trammi marsruut sai paika, tramm hakkab sõitma A-terminali juurde

Abilinnapea Andrei Novikov selgitas, et Ülemistele rajatava Rail Balticu terminali ja reisisadama vaheline ühendus toimub piki olemasolevat trammiliini kuni Gonsiori tänavani. Uus trammitee keerab Gonsiori tänavale ja pöörab seejärel Laikmaa tänavale, kus Viru Keskuse ja Tallinki hotelli vahele tuleb peatus.

Sealt liigub tramm otse Hobujaama tänavale, sealt üle Ahtri tänava Admiraliteedi basseini juurde, kuhu tuleb peatus. Sealt liigub tramm sadama A-terminali juurde, kuhu tuleb peatus. D-terminalist saavad reisijad trammipeatusesse üle rajatava silla. Sealt edasi keerab tramm Linnahalli juurde, kuhu tuleb ka peatus. Rannamäe juures ühineb tramm uuesti vana trammiteega.

Nii uue kui ka vana trammitee tahab linn seadistada nii, et trammid ei peaks igal ristmikul punase tule taga ootama. Kuigi ühe ristmiku ajakulu ei pruugi tunduda suur, annavad ristmikud kokku korraliku ajakulu. Novikov ütles, et praegune 20-minutine teekond Hobujaamast T1 juurde on liiga aeglane.

Järgmine aasta on kavas kulutada trammitee projekteerimisele, 2022-2023 on kavas ehitada. Novikov lootis, et 2023 detsembris on trammitee valmis ja saab teha esimesed sõidud.

Sadama tramm on osa suuremast Rail Balticu projektist ja seda rahastatakse suuresti Rail Balticu rahaga.