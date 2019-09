GRAAFIK | Riik loob lähisuhtevägivalla ohvrite kaitseks häirenupusüsteemi

Tänases seisuga häirenuppe Eestis veel kasutusel ei ole ning küsimus, kuidas neid tulevikus rakendada, on alles väljatöötamisel. "Praegune plaan on järgmisel aastal analüüsida rahvusvahelist praktikat ning seejärel viia Eestis läbi pilootprojekt," sõnas siseministeeriumi korrakaitse- ja kriminaalpoliitika osakonna nõunik Kadri-Ann Lee.

Asja mõte on tagada häirenupuga nende inimeste turvalisus, kellel võib politsei hinnangul olla ohus elu ja tervis, selgitas Lee ning lisas, et nuppu kasutades saaks häirekeskus kiire reageerimisvajadusega kutse, mis suure tõenäosusega saaks aitaks ära hoida kõige raskemate tagajärgedega juhtumeid.

Näiteks mullu kaotas lähedase käe läbi oma elu seitse inimest (kolme juhtumi puhul oli süüdi ekspartner - K.R.) ning toimus üks tapmiskatse ekspartneri suhtes. Lisaks oli eelmisel aastal 19 raske tervisekahjustusega lõppenud juhtumit. "Need ongi need juhtumid, mida oleks potentsiaalselt saanud ära hoida häirenupuga," ütles Lee.

Ta lisas, et tähtis osa häirenupu kasutamiseks on politsei oskus riske hinnata ja selle põhjal otsustada, kes nuputeenust vajab, rääkis Lee. "Oluline on, et nupp antakse kannatanule ainult väga kõrge riski puhul."

Esmalt on plaanis häirenuppu katsetada ühes piirkonnas, et aru saada milline on vajadus ning kuidas politsei sellistele väljakutsetele reageerida jõuab. Millises piirkonnas pilootprojekt läbi viiakse, pole veel selge.

Häirenupu sihtrühmaks on inimesed, kes on lähisuhtevägivalla tõttu politsei poole pöördunud või kus politsei on varem seda probleemi ise lahendamas käinud. Häirenupu saamise eelduseks oleks see, et kannatanu on oma vägivaldsest paarilisest lahku läinud ja nad ei ela enam koos.