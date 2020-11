GRAAFIK | Rekord: ööpäeva jooksul kinnitati 208 koroonaviiruse uut juhtu

Ida- ja Lääne-Virumaale laekunud juhtumitest 14-s on nakkus saadud vanglas (lisandusid Viru vangla koldesse - 13 isikut Ida-Virumaal, üks isik Lääne-Virumaal). 15 juhul anti nakkus edasi pereringis (14 Ida-Virumaal, üks Lääne-Virumaal). Kümnel juhul nakatuti tuttavate kaudu (üheksa Ida-Virumaal ja üks Lääne-Virumaal). Kolmel juhul nakatuti Ida-Virumaal töökohas, ühel korral toodi viirus sisse Venemaalt ja ühel juhul nakatuti koolitusel. Üheksa isiku nakatumise põhjuseid alles selgitatakse välja (kaheksa Ida-Virumaal ja üks Lääne-Virumaal).

Ida regiooni tööpiirkonnas on seitse aktiivset kollet: Sillamäe esimese koolikoldega on seotud 36, Jõhvi hooldekeskuse koldega 21, Narva-Jõesuu töökohakoldega kümme, Sillamäe teise koolikoldega üheksa, Narva töökohakoldega seitse ja Narva lasteaiakoldega seitse nakatumist. Vanglakoldes on positiivse proovi andnud 107 inimest, neist neli on vangla töötajad.

Ida regionaalosakonna jälgimise all on üle 1400 inimese, kellest haigestunud on 275.

Rahvastikuregistri järgi Jõgevamaale laekunud juhtum on üle antud Põhja regionaalosakonnale, sest see inimene elab Harjumaal. Võrumaal on kaks haiget saanud nakkuse hooldekodus. Tartumaa juhtumitest kuuel juhul saadi nakkus hooldekodukoldest, kahel juhul nakatuti perekontakti kaudu ja ülejäänud juhtumite asjaolud on selgitamisel. Lõuna regionaalosakonna jälgimise all on 408 inimest, kellest 77 on haigestunud. Lõuna regionaalosakonna jälgimise all on üks aktiivne kolle: 14 inimesega hooldekodukolle.

Ühe Hiiumaale laekunud juhtumi puhul toimus nakatumine koolis, viiel ülejäänud juhul pereüritusel. Üks Pärnumaa haigestunu nakatus Hiiumaa pereüritusel, neli said nakkuse lähikontaktist varem haigestunuga ja ühe Pärnumaa nakatumise asjaolusid veel selgitatakse. Lääne regionaalosakonna jälgimise all on 323 inimest, kellest 67 on haigestunud. Lääne regionaalosakonna jälgimise all on pereürituse kolle Hiiumaal, kus on kaheksa inimest.