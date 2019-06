GRAAFIK | Reformierakonna edu Keskerakonna ees vähenes alla kümne protsendi

MTÜ Ühiskonnauuringute Instituudi ja uuringufirma Norstat Eesti AS koostöös valminud värskeima uuringu põhjal toetab Reformierakonda 30,7, teisel kohal olevat Keskerakonda 20,8 protsenti valimisõiguslikest kodanikest. Reformierakonna edu Keskerakonna ees on seega 9,9 protsenti, mis on väikseim vahe alates märtsi keskpaigast. Mai alguses kasvas see number korraks isegi 14,8 protsendini.

Märtsikuistel riigikogu valimistel toetas Reformierakonda 28,9 ja Keskerakonda 23,1 hääletanutest.

Värsked koondtulemused kajastavad küsitlusperioodi 6. maist 3. juunini, mille raames küsitleti kokku 4012 valimisealist Eesti Vabariigi kodanikku.