GRAAFIK | Reformierakond jätkuvalt kõige populaarsem erakond, sotside reiting tõusnud aasta kõrgemaile tasemele

Vastanutest toetab Reformierakonda 32,1%, Keskerakonda 19,9% ning kolmandal kohal on EKRE, mida toetab 17,5% vastanutest.

Kõik kolm erakonda juhterakonda pole suuri hüppeid läbinud, kuid kasvanud on Sotsiaaldemokraatliku erakonna (11,3%) ja Isamaa (9%) toetus.

Napilt üle valimiskünnise pääseb Eesti 200, mille toetus oli mais 5,2%.

MTÜ Ühiskonnauuringute Instituut ja uuringufirma Norstat Eesti AS koostöös küsitletakse iga nädal inimeste erakondlikku eelistust. Viimased koondtulemused kajastavad küsitlusperioodi 29. aprillist 20. maini, mille raames küsitleti kokku 4015 valimisealist Eesti Vabariigi kodanikku.

Tulemuste presenteerimisel on MTÜ Ühiskonnauuringute Instituut ja uuringufirma Norstat Eesti AS keskendunud viimase nelja nädala koondtulemusele. See tähendab, et valimiks kujuneb vähemalt 4000 inimest ning statistiline viga on +/- 1,55%. Sellisel kujul erakondade toetusprotsentide arvutamine tasandab üksikutes küsitlustes esinevad kõikumised, mis tulevad nii suuremast statistilisest veast kui lühiajalise mõjuga sündmustest.Nelja nädala koondtulemuste presenteerimine andis kõikide valimiseelsete küsitluste seas kõige täpsema tulemuse, erinedes tegelikest valmistulemustest maksimaalselt vaid 0,9%.