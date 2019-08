GRAAFIK | Reformi toetus aasta kõrgeim, Keskerakonna oma on visalt languses

Keskerakonda toetab 18,9% küsitlusele vastanutest, mis on madalaim näitaja sellel aastal mõõdetud koondtulemuste võrdluses. See tähendab, et peaministripartei jääb reformierakonnast juba 17,6% kaugusele ning see vahe pole tänavu nii suur olnud.

Konservatiivset rahvaerakonda (EKRE) toetab 16,6%, sotse 9,8% ning Isamaad 8,4% küsitlusele vastanuist. Ülejäänud parteide toetus jääb alla valimiskünnise ehk viie protsendi piiri.

Koalitsioonierakondi toetab kokku 43,9% ning opositsioonierakondi 46,3%. Valimiste järgselt mõõdetud tulemuste võrdluses on tegemist vastavalt madalaima ning kõrgeima tulemusega.

MTÜ ühiskonnauuringute instituut ja uuringufirma Norstat Eesti AS koostöös küsitletakse iga nädal inimeste erakondlikku eelistust. Värskeimad koondtulemused kajastavad küsitlusperioodi 26. juunist 30. juulini, mil kokku usutleti 4001 valimisealist Eesti kodanikku.