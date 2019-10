GRAAFIK | Puuetega laste toetuste tõstmise arutelu ajal on puue ära võetud pea 2000 lapselt

Graafikus on näha nende puuet korduvtaotlema tulnud laste hulk protsentides, kellele määrati korduvtaotlemisel kas sama või kõrgem puudeaste. Nende laste hulk on viimase kahe aasta jooksul vähenenud ja on suurenenud nende hulk, kellele määrati varasemast madalam puudeaste. Analüüsitud andmed pärinevad sotsiaalkindlustusametist.

2018. aasta sügisel võeti riigikogus arutlusele puuetega laste toetuste tõstmise eelnõu. Sellest ajast alates on puuetega laste arv vähenenud. Sotsiaalkindlustusameti ekspertiisi ja sotsiaaltoetuste talituse juhataja Leila Lahtvee sõnul ei ole kuskilt antud korraldust puudeid lastele mitte määrata või vähendada, kuid ta tunnistas siiski, et on olnud juhtumeid, kus puude mittetuvastamine on olnud väär.