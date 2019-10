GRAAFIK | Puuetega laste toetuste tõstmise arutelu ajal on puue ära võetud pea 2000 lapselt

2018. aasta sügisel võeti riigikogus arutlusele puuetega laste toetuste tõstmise eelnõu. Sellest ajast alates on puuetega laste arv vähenenud. Sotsiaalkindlustusameti ekspertiisi ja sotsiaaltoetuste talituse juhataja Leila Lahtvee sõnul ei ole kuskilt antud korraldust puudeid lastele mitte määrata või vähendada, kuid ta tunnistas siiski, et on olnud juhtumeid, kus puude mittetuvastamine on olnud väär.

Seadusemuudatus jõustub tuleva aasta jaanuarist, millest alates on senised keskmise ja raske puudega laste toetused kahekordsed ning sügava puudega lastel kolmekordsed. Lastel määratakse puue enamasti kaheks-kolmeks aastaks, mis tähendab, et kõik lapsed, kellele on viimase kahe aasta jooksul puue määratud, hakkavad uuest aastast suuremaid toetuseid saama. See olukord on tekitanud paljudes puuetega lastega kokkupuutuvates isikutes spekulatsiooni, nagu oleksid puuete rangem määramine ja toetuste suurenemine omavahel seotud.

Viimase kahe aasta jooksul on ametlikult puue ära võetud 1288-lt keskmise, 555-lt raske ja 17-lt sügava puudega lapselt.