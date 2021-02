GRAAFIK | Politoloog Keskerakonna toetusest: nad on kohati kaotanud sideme Lasnamäe ja Ida-Viru valijatega

See, et Keskerakond võib Tallinnas oma positsiooni kaotada, on viimase 16 aasta lõikes täna realistlikum, kui kunagi varem, arvas Saarts. Ometigi ei tähenda see seda, et Keskerakond ei võiks pealinnas valimisi võita ning uut koalitsiooni moodustada. "Tõenäosus, et Keskerakond Tallinnas üldse võimuta jääb ja ülejäänud parteidel õnnestub tema vältimiseks ülimalt kirju võimuliit moodustada, on üsna väike," rääkis Saarts.

Praeguse olukorra ümber pööramiseks tuleks Keskerakonnal mõelda sellele, milliseid strateegiaid vene valijatele lähenemiseks või taaslähenemiseks kasutada. Teatud kadu on Saartsi sõnul paratamatu, kuid suureks väljakutseks kujuneb küsimus, kuidas ära hoida edasist hajumist. "Mingit võluvitsa siin pole, lihtsalt partei nooremapoolne ja eestikeelne eliit peaks püüdma saama parema tunnetuse, mida keskmine vene valija Lasnamäel ja Ida-Virus mõtleb. Kohati paistab, et neil on see side kaduma läinud."