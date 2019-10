GRAAFIK | Põhikooli riigieksamil põrunud õpilased saavad koolieksamilt kolme kätte Priit Pärnapuu RUS 4

Eksam. Foto on illustratiivne. Foto: Priit Simson

Statistika näitab, et koolid koostavad sellised põhikooli eksamid, et enam-vähem kõik õpilased saavad vähemalt kolme kätte. Nõrkade õpilaste kergekäeline rahuldavaga hindamine õhutab hirmu, et põhikooli lõpueksamite kaotamine alandab hariduse kvaliteeti ja suurendab hariduse kihistumist.