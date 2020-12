GRAAFIK | Ööpäevas tuvastati 358 koroonaviirusega nakatunut

Möödunud ööpäeva jooksul analüüsiti Eestis 3537 koroonaproovi, millest positiivsed olid 358, kinnitas terviseamet. Positiivsete proovide osakaal oli seega 10,1%. Kui palju on inimesi haiglaravil, peaks selguma lähima veerand tunni jooksul.

Enim tuli uusi nakatumisi Harjumaale, kus koroonaviirus tuvastati 169 inimesel. Kaugele maha ei jäänud Ida-Virumaa, kuhu lisandus 135 nakatumist, teavitab rahvusringhääling.

Ülejäänud 13 maakonnas lisandus kokku 54 nakatumist.

Eesti viimase kahe nädala nakatumisnäitaja 100 000 inimese kohta on nüüd 424,24 (neljapäeval 424,91).

Terviseameti jälgimisel on üle 27 200 inimese

Põhja regionaalosakonna jälgimisel on üle 16 200 inimese, kellest 2834 on nakatunud.

Ida regionaalosakonna jälgimisel on üle 6200 inimese, kellest nakatunud on 1477.

Lõuna regionaalosakonna jälgimisel on üle 3900 inimese, kellest 724 on nakatunud (nakatunute number sisaldab ka põhja regionaalosakonna jälgitavaid).

Lääne regionaalosakonna jälgimisel on üle 940 inimese, kellest 185 on nakatunud.

Haiglaravi vajab 271 inimest

11. detsembri hommikuse seisuga viibib haiglas 271 COVID-19 patsienti, juhitaval hingamisel on 16 patsienti. Koju saadeti 11 inimest, üks inimene viidi üle mitte COVID-19 osakonda ja kuus inimest viidi üle teise haiglasse. Uusi COVID-19 haigusjuhtumeid avati 36.

Ööpäeva jooksul suri üks koroonaviirusega nakatunud inimene – 90-aaastane naine. Kokku on Eestis surnud 142 koroonaviirusega nakatunud inimest.

Tänaseks on haiglates lõpetatud 955 COVID-19 haigusjuhtumit 935 inimesega.

11. detsembri seisuga on tervenenud 10 040 inimest. Neist 7614 inimese (75,8%) haigusjuhtum on lõpetatud, 2426 inimese (24,2%) puhul on positiivsest testist möödunud rohkem kui 28 päeva ja inimene ei viibi haiglaravil ehk ootab tervenemise kinnitamist.

Koroonaviirus SARS-CoV-2 Inimesed, kes kahtlustavad nakatumist koroonaviirusega, peaksid võtma ühendust oma perearstiga, küsima nõu perearsti nõuandeliinilt 1220 (välismaalt +372 634 6630) või koroonaviirusega seotud küsimuste jaoks loodud numbril 1247 või vajadusel kutsuma kiirabi, helistades hädaabinumbril 112 .

(välismaalt +372 634 6630) või koroonaviirusega seotud küsimuste jaoks loodud numbril või vajadusel kutsuma kiirabi, helistades hädaabinumbril . COVID-19 haiguse sümptomid on sarnased gripile. Viiruse levinumad sümptomid on köha , palavik ja hingamisraskused . Parim kaitse nakkushaiguse leviku vastu on käte pesemine ja inimestega kontaktist hoidumine .

, ja . Parim kaitse nakkushaiguse leviku vastu on ja . Vaata koroonaviirusesse nakatunute statistikat Eestis!

Loe lähemalt koroonaviiruse ja kehtivate piirangute kohta valitsuse erileheküljelt kriis.ee!

Nutitelefoni rakendus HOIA teavitab sind, kui oled olnud lähikontaktis koroonaviiruse kandjaga. Vaata lähemalt!