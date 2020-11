GRAAFIK | Ööpäevaga tuvastati taas üle 200 nakatunu

Rahvastikuregistri andmetel laekus enim uusi positiivseid testitulemusi Harjumaale, kus koroonaviirusesse nakatumine tuvastati 105 inimesel. Ida-Virumaale lisandus 63 ja Lääne-Virumaale 10 uut nakatunut. Pärnumaale lisandus seitse, Hiiumaale kuus ja Tartumaale kuus positiivset testitulemust. Viljandimaale lisandus neli, Läänemaale kolm, Järvamaale kaks ning Jõgevamaale ja Põlvamaale üks positiivne tulemus.

21 positiivse testi tulemuse saanul puudus rahvastikuregistris märgitud elukoht, mis reeglina tähendab, et tegemist on välismaalastega.

Viimase 14 päeva haigestumus 100 000 inimese kohta on 119,0 ning positiivsete tulemuste osakaal tehtud testidest 6,2%.

Et päevane nakatumiste arv purustab üha enam rekordeid, on terviseameti peadirektor Üllar Lanno nimetanud olukorda epideemiliseks. Sotsiaalminister Tanel Kiige sõnul on Eesti jõudnud tervisealasesse hädaolukorda.

Uudis on täiendamisel.

Koroonaviirus SARS-CoV-2 Inimesed, kes kahtlustavad nakatumist koroonaviirusega, peaksid võtma ühendust oma perearstiga, küsima nõu perearsti nõuandeliinilt 1220 (välismaalt +372 634 6630) või koroonaviirusega seotud küsimuste jaoks loodud numbril 1247 või vajadusel kutsuma kiirabi, helistades hädaabinumbril 112 .

(välismaalt +372 634 6630) või koroonaviirusega seotud küsimuste jaoks loodud numbril või vajadusel kutsuma kiirabi, helistades hädaabinumbril . COVID-19 haiguse sümptomid on sarnased gripile. Viiruse levinumad sümptomid on köha , palavik ja hingamisraskused . Parim kaitse nakkushaiguse leviku vastu on käte pesemine ja inimestega kontaktist hoidumine .

, ja . Parim kaitse nakkushaiguse leviku vastu on ja . Vaata koroonaviirusesse nakatunute statistikat Eestis!

Loe lähemalt koroonaviiruse ja kehtivate piirangute kohta valitsuse erileheküljelt kriis.ee!

Nutitelefoni rakendus HOIA teavitab sind, kui oled olnud lähikontaktis koroonaviiruse kandjaga. Vaata lähemalt!