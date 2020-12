GRAAFIK | Ööpäevaga tuvastati 760 koroonaviiruse kandjat www.DELFI.ee RUS 180

Maskivastaste meeleavaldus Vabaduse platsil. Foto: Priit Simson

Kui esialgu teatas terviseamet, etööpäeva jooksul analüüsiti Eestis 3487 koroonaviiruse testi, neist esmaseid positiivseid teste oli 357 ehk 10,2% testide koguarvust. Siis nüüd on selgunud, et positiivseid teste on ööpäevaga kinnitatud hoopis 760.