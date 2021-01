GRAAFIK | Ööpäevaga tuvastati 487 koroonapositiivset, pea pooled Tallinnast

Tänaseks on haiglates lõpetatud 2218 COVID-19 haigusjuhtumit 2176 inimesega.

23. jaanuari seisuga on tervenenud 29 747 inimest. Neist 21 409 inimese (72%) haigusjuhtum on lõpetatud, 8338 inimese (28%) puhul on positiivsest testist möödunud rohkem kui 28 päeva ja inimene ei viibi haiglaravil ehk ootab tervenemise kinnitamist.

Eestis on koroonaviiruse tuvastamise võimekuse tekkimisest 2020. aasta kevadest tehtud enam kui 736 488 viiruse SARS-CoV2 määramise testi. Esmaseid positiivseid teste on kokku olnud 40 184 (5,5% testide koguarvust). Koroonatestide täpsemat statistikat saab vaadata www.terviseamet.ee/koroonakaart.

Eestis on COVID-19 vastu vaktsineerimisi tehtud 25 704 inimesele

COVID-19 vastu vaktsineerimisi on tehtud 25 704 inimesele. Statistikat vaktsineerimiste kohta saab vaadata Terviseameti koroonaviiruse andmestikust. Inimene ise saab oma vaktsineerimisi vaadata Patsiendiportaalis digilugu.ee.

Teine vaktsiinidoos on vaktsineeritutele tagatud ja COVID-19 vaktsineerimine jätkub hoolimata tarnete väikesest vähenemisest. Jätkatakse vaktsineerimist hooldekodudes ning samuti alustatakse tervishoiutöötajate vaktsineerimist 2. vaktsiinidoosiga. Vaktsineerimise sihtrühmade laiendamine lükkub vähemalt nädala võrra edasi. Vaktsiinid on hästi talutavad, kiirelt mööduvaid kõrvalmõjusid on ilmnenud 0,4 protsendil vaktsineeritutest.

COVID-19 vaktsineerimise eesmärk on kaitsta riskirühmi, kellel on suurem tõenäosus nakatuda või kelle nakatumisel võib haigus kulgeda raskemalt, ennetada ja vähendada COVID-19 põhjustatud haigus- ning surmajuhtumeid, vähendada koormust tervishoiusüsteemile ja majandusele ning kindlustada ühiskonnaelu normaalset toimimist.