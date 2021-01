GRAAFIK | Ööpäevaga tuvastati 468 koroonapositiivset

Tänaseks on haiglates lõpetatud 2471 COVID-19 haigusjuhtumit 2426 inimesega.

31. jaanuari seisuga on tervenenud 33 741 inimest. Neist 23 829 inimese (70,6%) haigusjuhtum on lõpetatud, 9912 inimese (29,4%) puhul on positiivsest testist möödunud rohkem kui 28 päeva ja inimene ei viibi haiglaravil ehk ootab tervenemise kinnitamist.

Eestis on COVID-19 vastu vaktsineerimisi tehtud kokku 38 055, kaks doosi on saanud 10 155 inimest

Tänahommikuse seisuga on vaktsineerimisi tehtud kokku 38 055, vaktsineeritud inimesi on 27 900, kellest 10 155 on saanud mõlemad doosid. Statistikat vaktsineerimiste kohta saab vaadata Terviseameti koroonaviiruse andmestikust. Inimene ise saab oma vaktsineerimisi vaadata Patsiendiportaalis digilugu.ee.

Terviseametisse jõudis esmaspäeval uus Pfizer/BioNTech saadetis, milles oli 11 700 doosi vaktsiini. Sellel nädalal jätkatakse vaktsineerimist hooldekodudes, algab hambaraviasutuste töötajate ja ambulatoorse eriarstiabi osutajate vaktsineerimine. Vaktsiinid on hästi talutavad, kiirelt mööduvaid kõrvalmõjusid on ilmnenud 0,6 protsendil vaktsineeritutest.

COVID-19 vaktsineerimise eesmärk on kaitsta riskirühmi, kellel on suurem tõenäosus nakatuda või kelle nakatumisel võib haigus kulgeda raskemalt, ennetada ja vähendada COVID-19 põhjustatud haigus- ning surmajuhtumeid, vähendada koormust tervishoiusüsteemile ja majandusele ning kindlustada ühiskonnaelu normaalset toimimist.

Esmajärjekorras võimaldatakse vaktsineerimist tervishoiutöötajatele ning tervishoiuasutuste töötajatele, hooldekodude töötajatele ja elanikele ning üle 70-aastastele ja teatud diagnoosidega inimestele, kellel võib tervise tõttu olla COVID-19 haiguse kulg raskem. Niipea kui Eestisse jõuab piisavas koguses COVID-19 vaktsiine võimaldatakse vaktsineerimist ka teistele sihtrühmadele ja kogu elanikkonnale.