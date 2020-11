GRAAFIK | Ööpäevaga tuvastati 384 nakatunut, haiglaravi vajavate inimeste arv tõusis rekordilisele tasemele

Kokku on Eestis surnud 97 koroonaviirusesse nakatunut.

Viimase ööpäeva jooksul analüüsiti Eestis 5731 koroonaviiruse testi, neist esmaseid positiivseid teste oli 384 ehk 6,7% testide koguarvust.

Rahvastikuregistri andmetel laekus enim uusi positiivseid testitulemusi Harjumaale, kus koroonaviirusesse nakatumine tuvastati 178 inimesel. Ida-Virumaale lisandus 79 uut ning Tartumaale lisandus 49 uut positiivset testi tulemust. Pärnumaale lisandus 11 uut nakatunut ning Võrumaale 10. Lääne-Virumaale lisandus üheksa uut ning Põlvamaale lisandus kaheksa uut nakatunut. Lääne- ja Viljandimaale lisandus kuus uut nakatunut ning Järva-, Rapla- ja Valgamaale lisandus neli uut nakatunut. Jõgeva- ja Saaremaale lisandus kolm uut nakatunut ning Hiiumaale lisandus kaks uut nakatunut. Kaheksa positiivse testitulemuse saanul puudus rahvastikuregistris märgitud elukoht.

Viimase 14 päeva haigestumus 100 000 inimese kohta on 303,09 ning esmaste positiivsete tulemuste osakaal tehtud testide koguarvust 6,7%.

Haiglaravi vajab 163 on inimest, mida on 16 võrra enam kui eile. Samuti märgib see arv rekordit alates pandeemia algusest.

Uudis on täiendamisel.

