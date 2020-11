GRAAFIK | Ööpäevaga suri kuus koroonaviirusega nakatunut, haiglaravil on 203 inimest

Põhja regionaalosakonna jälgimise all on üle 15 000 inimese, kellest 2244 on nakatunud. Kokku saab Põhja regionaalosakonna tööpiirkonnas eristada 24 kollet. Koolikoldeid on kokku neli, töökohakoldeid on kokku kaheksa ja tutvusringkonna koldeid on kokku kaheksa. Lisanduvad veel kaks hooldekeskuse kollet, haiglakolle ja Tallinna vangla kolle.

Ööpäeva jooksul Lääne-Virumaale lisandunud ühel juhul sai inimene nakkuse pereliikmelt, ühel juhul nakatuti kaitseväes ning ühe nakatumise asjaolusid veel selgitatakse. Ida-Virumaale ööpäevaga lisandunud nakatunutest 15 sai viiruse pereliikmelt, üheksa töökohalt, seitse tuttavalt ja kuus koolist. Kuuel juhul nakatuti kaitseväes, kahel juhul hoolekandeasutuses, kahel juhul tervishoiuasutuses ja kahel juhul huvitegevuse käigus. Üks juhtum toodi sisse Venemaalt ning üks Ukrainast. Ülejäänud viimase ööpäevaga lisandunud nakkusjuhtumite asjaolud on selgitamisel.

Ida regiooni tööpiirkonnas on 25 aktiivset kollet. Kokku on koolikoldeid kuus: Sillamäel kaks, Kohtla-Järvel kolm ja Jõhvis üks. Kaks lasteaiakollet: üks Narvas ja teine Kohtla-Järvel. Töökohakoldeid on kokku seitse: kolm Narvas, üks Sillamäel, üks Jõhvis, üks Tapal ning üks Lääne-Virumaal. Narvas on kaks asutusekollet, Sillamäel on üks asutusekolle ning üks tervishoiuasutuse kolle on Narvas ja teine Kohtla-Järvel. Sillamäel on huvitegevuse kolle. Toila vallas on tuttavate kolle ning Lüganuse vallas on perekonnakolle. Viru vangla koldes on 250 inimest, Kohtla-Järve tervishoiuasutuse koldes on 91 inimest, Narva jäähokikoldes on 76 inimest.