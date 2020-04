GRAAFIK | Ööpäevaga suri koroonaviirusse kolm inimest, haiglaravi vajab 124

21. aprilli hommikuse seisuga vajab Eestis uue koroonaviiruse tõttu haiglaravi 124 inimest, kellest 9 on juhitaval hingamisel. Haiglatest on väljakirjutatud 169 inimest. Ööpäeva jooksul laekus info kolmest COVID-19 tõttu surnud inimesest: 80-aastane naine Ida-Viru Keskhaiglas, 73-aastane mees Kuressaare haiglas ja 99-aastane naine Saaremaa Südamekodus. Kokku on Eestis koroonaviiruse tõttu surnud 43 inimest.

Rahvastikuregistri andmetel on viimase 24h jooksul 11 positiivse testitulemuse saanud inimese elukoht Harjumaal. Pärnu maakonnas ja Tartumaal lisandus kummaski kaks, Saare maakonnas ja Järvamaal mõlemas üks positiivne proov. Positiivseid testitulemusi on absoluutarvuna kõige rohkem Harjumaal (537), järgneb Saare maakond (521). COVID-19 positiivseid proove lisandus pea kõikides vanusegruppides: kõige noorem vanusegrupis 10-14 ja kõige eakam vanusegrupis 75-79. Koroonatestide täpsemat statistikat saab vaadata www.terviseamet.ee/koroonakaart.

Arvestades praegust COVID-19 nakatunute hulga ja haiglaravi vajavate inimeste arvu trendi Eestis, lõpetatakse järk-järgult plaanilise ravi piirangud, mis olid seoses eriolukorraga kehtestatud haiglatele, üldarstiabi, eriarstiabi ja hambaravi osutajatele. Otsus lähtub arusaamast, et plaanilise ravi pikemaajalisel edasilükkamisel oleks paratamatult negatiivne mõju paljude inimeste tervisele. Samas peab nakkuse jätkuva leviku tõttu alustama plaanilise abi osutamisega järk-järgult ja rangelt järgides kõiki infektsioonikontrolli meetmeid. Plaanilise ravi taasavamise kõige tähtsam eeldus on isikukaitsevahendite olemasolu ning nakkusohutu raviprotsess. Terviseameti, hädaolukorra meditsiinijuhtide ning Eesti Infektsionistide Seltsi koostöös on töötatud välja juhend plaanilise ravi ohutuks alustamiseks.