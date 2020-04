GRAAFIK | Ööpäevaga suri koroonaviirusse kaks inimest, haiglaravi vajajate arv kukkus veelgi

Viimase ööpäeva jooksul suri Eestis COVID-19 tõttu Ida-Viru Keskhaiglas ravil olnud 91-aastane naine ja Põhja-Eesti Regionaalhaiglas ravil olnud 77-aastane mees. Kokku on Eestis koroonaviiruse tõttu surnud 38 inimest.

Positiivne märk on, et 17. aprilli hommikuse seisuga vajab Eestis uue koroonaviiruse tõttu haiglaravi 129 inimest, kellest 11 on juhitaval hingamisel. Haiglatest on välja kirjutatud 145 inimest.

See tähendab, et COVID-19 tõttu haiglaravi vajavate inimeste hulk langes ööpäevaga kaheksa võrra ning on kahe ööpäevaga kukkunud 18 võrra viimase kahe nädala madalaimale tasemele.

Viimase ööpäeva jooksul analüüsiti Eestis 1576 COVID-19 viiruse testi, millest 1,6 protsenti ehk 25 proovi osutus positiivseks. Kokku on Eestis tänaseks tehtud 37 594 uut testi, nendest 1459 ehk 3,9 protsenti on osutunud positiivseks.

Kõige rohkem positiivseid teste laekus rahvastikuregistri andmete järgi Harjumaal (9) ja Saaremaal (6). Järgnesid Tartumaa ja Ida-Virumaa, milles oli neli uut positiivset testi. Tänase seisuga on enim nakatunuid jätkuvalt vanusegrupis 20-24 (28%), järgnevad vanusegrupp 35-39 (16%) ja vanusegrupp 65-69 (12%). Vaata täpsemat statistikat!

Terviseamet tuletab meelde, et SARS-cov-2 viirus levib ka neile, kes riskirühma ei kuulu. Ligi kolmandiku viimase ööpäeva positiivsetest testidest andsid inimesed vanuses 20-29, 16. aprillil moodustasid enam kui veerand positiivsetest vanuserühma 15-24 eluaastat kuuluvad testitud. Seega on kõigil inimestel väga oluline vältida kontakte ja jälgida hügieenireegleid.

Seoses riigis välja kuulutatud eriolukorraga kehtib esialgu 1. maini kõigis sotsiaalhoolekande-asutustes, haiglates ja kinnipidamisasutustes külastuskeeld. COVID-19 nakkuse leviku takistamiseks peatati plaaniline ravi väljaspool riiklikku haiglavõrku. Eraraviasutused ja hambaravikliinikud jätkavad ainult vältimatu abi pakkumist. Plaaniline ravitegevus peatatakse, et tõkestada nakkuse levikut ning hoida kokku isikukaitsevahendeid. Juba alustatud plaanilise ravi lõpuleviimise otsustab arst koos patsiendiga, hinnates igat üksikut juhtu. Lõpuni peab viima plaanilised tegevused, mille katkestamine seaks ohtu inimese tervise.