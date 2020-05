GRAAFIK | Ööpäevaga suri koroonaviiruse tagajärjel üks inimene

Rahvastikuregistri andmetele tuginedes lisandus neli positiivset testi tulemust Tallinnasse (Harju maakonda), tänasega kokku on Tallinnas 454 positiivset testi tulemust. Üks positiivne testi vastus laekus Lääne maakonda.

02. mai hommikuse seisuga vajab Eestis koroonaviiruse tõttu haiglaravi 74 inimest, neist 7 on juhitaval hingamisel. Tänaseks on haiglast koju saadetud 244 inimest, lõpetatud 256 haigusjuhtu (täpsustuseks - eilsega seisuga oli koju saadetud 240 inimest, lõpetatud 252 haigusjuhtu). Eelmise ööpäeva jooksul suri Pärnu haiglas ravil olnud suri 82 aastane mees. Kokku on koroonaviirus Eestis nõudnud 53 inimese elu.

Eestis on kokku tehtud 54 464 esmast testi, nendest 1 699 ehk 3,1 protsenti on olnud SARS-CoV-2 viiruse suhtes positiivsed. Koroonatestide täpsemat statistikat saab vaadata www.terviseamet.ee/koroonakaart.

Eriolukord seoses koroonaviiruse leviku piiramisega kestab Eestis 17. maini. Eriolukorra ajal kehtib avalikus kohas viibimisel 2+2 reegel: üheskoos tohib liikuda kuni kaks inimest ning teistega tuleb hoida vähemalt kahemeetrist vahemaad.

Keelatud on kõik avalikud kogunemised, kinoseansid, üritused ööklubides, etendused, kontserdid ja konverentsid ning spordi- ja liikumisüritused. Samuti on keelatud muuseumide ja muude näitusasutuste külastamine.

Viibimiskeeld kehtib avalikuks kasutamiseks mõeldud spordisaalides, jõusaalides, saunades, spaades, spordiklubides, basseinides, veekeskustes, ujulates, päevakeskustes, kasiinodes ja mänguautomaatide saalides, vesipiibukohvikutes, meelelahutus- ja lõbustusasutustes ja laste mängutubades.

Välijõusaalid ja vabaõhumuuseumid avatakse 2. mail, mil hakatakse lubama ka spordiürituste korraldamist õues.

Koroonaviirus SARS-CoV-2 Inimesed, kes kahtlustavad nakatumist koroonaviirusega, peaksid võtma ühendust oma perearstiga, küsima nõu perearsti nõuandeliinilt 1220 (välismaalt +372 634 6630) või koroonaviirusega seotud küsimuste jaoks loodud numbril 1247 või vajadusel kutsuma kiirabi, helistades hädaabinumbril 112 .

COVID-19 sümptomid on sarnased gripi sümptomitele. Viiruse levinumad sümptomid on köha, palavik ja hingamisraskused.

Parim kaitse nakkushaiguse leviku vastu on käte pesemine ja inimestega kontaktist hoidumine.

Valitsus kehtestas viiruse kiire leviku tõttu 17. maini eriolukorra.

Pärast välismaalt naasmist peavad nii Eesti elanikud kui ka välisriigi kodanikud olema kaks nädalat isolatsioonis.

peavad nii Eesti elanikud kui ka välisriigi kodanikud olema kaks nädalat isolatsioonis. Loe lähemalt Välisministeeriumi kodulehelt! Loe lähemalt koroonaviirusest Terviseameti kodulehelt!