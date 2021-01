GRAAFIK | Ööpäevaga suri koroonasse seitse inimest, haiglasse toimetati 12 nakatunut

Rahvastikuregistri andmetel laekus enim uusi positiivseid analüüsitulemusi Harjumaale, kus koroonaviirusega nakatumine tuvastati 269 inimesel. 211 uutest Harjumaa haigusjuhtudest on Tallinnas.

Ida-Virumaale lisandus 25, Tartumaale 24, Lääne-Virumaale 17 ja Viljandimaale 13 uut positiivset analüüsitulemust. Pärnumaale lisandus kaheksa, Võrumaale neli ning Valga-, Rapla- ja Järvamaale kaks. Hiiu-, Jõgeva-, Lääne- ja Põlvamaale lisandus üks uus nakkusjuhtum. 20-l positiivse analüüsitulemuse saanul puudus rahvastikuregistris märgitud elukoht.

Viimase 14 päeva haigestumus 100 000 inimese kohta on 559,53 ning esmaste positiivsete tulemuste osakaal tehtud analüüside koguarvust on 12,4%.

Terviseameti jälgimise all on üle 21 700 inimese

Põhja regionaalosakonna jälgimise all on üle 13 500 inimese, kellest 3992 on nakatunud.

Ida regionaalosakonna jälgimise all on üle 4400 inimese, kellest nakatunud on 1412.

Lõuna regionaalosakonna jälgimisel on üle 2500 inimese, kellest 901 on nakatunud (jälgitavate seas on ka Põhja, Ida ja Lääne regiooni nakatunuid).

Lääne regionaalosakonna jälgimise all on üle 1300 inimese, kellest 416 on nakatunud.

Ööpäeva jooksul avati uusi COVID-19 haigusjuhtumeid kokku 45, haiglaravi vajab 423 patsienti

4. jaanuari hommikuse seisuga viibib haiglas 423 COVID-19 patsienti, nendest intensiivravi vajab 47 patsienti, kellest omakorda on juhitaval hingamisel 29.

Uusi COVID-19 haigusjuhtumeid avati kokku 45. Koju saadeti 12 inimest, kaks inimest viidi üle mitte-COVID-19 osakonda, kaks inimest viidi üle teise haiglasse.

Ööpäeva jooksul suri seitse koroonaviirusega nakatunud inimest: 59-aastane mees, 75-aastane mees, 80-aastane mees, 81-aastane mees, 82-aastane mees, 85-aastane naine ja 89-aastane naine. Kokku on Eestis surnud 251 koroonaviirusega nakatunud inimest.

Tänaseks on haiglates lõpetatud 1559 COVID-19 haigusjuhtumit 1532 inimesega.

4. jaanuari seisuga on tervenenud 19 453 inimest. Neist 14 521 inimese (74,6%) haigusjuhtum on lõpetatud, 4932 inimese (25,4%) puhul on positiivse proovi andmisest möödunud üle 28 päeva ja inimene ei viibi haiglaravil ehk ootab tervenemise kinnitamist.