GRAAFIK | Ööpäevaga lisandus seitse positiivset koroonatesti, suri üks inimene

22. aprilli hommikuse seisuga vajab Eestis uue koroonaviiruse tõttu haiglaravi 114 inimest, kellest seitse on juhitaval hingamisel. Tasub märkida, et võrreldes eilsega on need numbrid vähenenud. Teisipäeva hommikuse seisuga oli haiglaravil 124 inimest, kellest üheksa juhitaval hingamisel.

Haiglatest on välja kirjutatud 184 inimest.

Ööpäeva jooksul suri PERHis ravil viibinud 82-aastane naine. Kokku on Eestis koroonaviiruse tõttu surnud 44 inimest.

Rahvastikuregistri andmetel on viimase 2ööpäeva jooksul positiivse testitulemuse saanutest viie elukoht Harjumaal. Üks nakatunu lisandus ka Raplamaal ja Saare maakonnas. Vanuseliselt on jätkuvalt enim nakatunuid 45-59 aastaste hulgas. Koroonatestide täpsemat statistikat saab vaadata SIIT.

Arvestades COVID-19 nakatunute ja haiglaravi vajavate inimeste arvu trendi Eestis, on järk-järgult leevendamisel plaanilise ravi piirangud, mis olid seoses eriolukorraga kehtestatud haiglatele, üldarstiabi, eriarstiabi ja hambaravi osutajatele. Plaanilise ravi pikemaajalisel edasilükkamisel oleks paratamatult negatiivne mõju paljude inimeste tervisele. Samas peab nakkuse jätkuva leviku tõttu alustama plaanilise abi osutamisega järk-järgult ja järgima rangelt kõiki infektsioonikontrolli meetmeid. Plaanilise ravi taasavamise kõige tähtsam eeldus on isikukaitsevahendite olemasolu ning nakkusohutu raviprotsess. Terviseameti, hädaolukorra meditsiinijuhtide ning Eesti Infektsionistide Seltsi koostöös on töötatud välja juhend plaanilise ravi ohutuks alustamiseks.

Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskuse selgitus andmete avaldamise osas:

Tervishoiuteenuse osutajatel (sh laboritel) on võimalik tagantjärgi dokumente parandada, muuta ja tühistada. Avaandmetes avaldame alati ajakohaseid ja kord ööpäevas uuenevaid andmeid tervise infosüsteemi (TIS) andmestikult esmakordsete testitulemuste lõikes. Avaandmetes kajastuvad laborite poolt tehtud muudatused, parandused ja tühistused ka varasemast ajaperioodist.

