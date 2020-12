GRAAFIK | Ööpäevaga lisandus Eestis 285 positiivset koroonaproovi

Kiire arvutus näitab, et positiivsete proovide osakaal oli 6,9%.

Rahvastikuregistri andmetel laekus enim uusi positiivseid analüüsitulemusi Harjumaale, kus koroonaviirusega nakatumine tuvastati 171 inimesel. Harjumaa uutest juhtumitest 124 on Tallinnas.

Ida-Virumaale lisandus 28 ning Tartumaale 27 uut positiivset koroonaviiruse tuvastamise analüüsi tulemust.

Pärnu- ja Raplamaale lisandus 14 uut nakatunut. Lääne-Virumaale lisandus kaheksa, Viljandimaale kuus uut nakatunut. Hiiu-, Lääne- ja Valgamaale lisandus kaks uut positiivset ning Võru- ja Saaremaale üks. Üheksal positiivse analüüsitulemuse saanul puudus rahvastikuregistris märgitud elukoht.

Viimase 14 päeva haigestumus 100 000 inimese kohta on 402,79 ning esmaste positiivsete tulemuste osakaal tehtud analüüside koguarvust on 7,5%.

Haiglaravil viibib 262 inimest (eilse seisuga 261) ning juhitaval hingamisel on neist 14.

Kokku on Eestis surnud 134 koroonaviirusega nakatunud inimest (ööpäevaga uusi surmajuhtumeid ei lisandunud).

Terviseamet manitseb, et Eesti meditsiinisüsteemi ähvardab ülekoormus. "Meie eesmärk on peatada viiruse leviku kasv ja püüda olukorda säilitada, et seejärel saavutada nakatunute arvus langustrendi. Seetõttu peavad jõulud ja aastavahetus tulema tänavu teisiti - jätame ära suured peod, kohtume vaid lähedaste ringis ja ohutult. Kõigile on aasta olnud raske, seega pidutseme vähem, aga hoolime üksteisest rohkem, aitame kõiki, kes abi vajavad."

Terviseamet lisab, et ei tasu korraldada eraelulisi kohtumisi rohkem kui kümne inimesega, kellega niikuinii iga päev suheldakse. "Teeme võimalikult palju kaugtööd. Peame kinni riigis kehtestatud piirangutest. Kutsume üles hoiduma talvevaheajal välismaale reisimisest. Välisreisid tuleks koroonaviiruse jätkuvalt kõrge leviku tõttu teistes riikides edasi lükata."

