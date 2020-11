GRAAFIK | Ööpäevaga lisandus 80 koroonapositiivset, haiglaravil 44 inimest

Ida regiooni tööpiirkonnas on seitse aktiivset kollet: Sillamäe esimese kooli koldega on seotud 36, Jõhvi hooldekeskuse koldega 21, Narva-Jõesuu töökoha koldega 10, Sillamäe teise kooli koldega üheksa, Narva töökoha koldega seitse ning Narva lasteaia koldega seitse nakatumist. Vangla koldes on positiivse proovi andnud 93 inimest, neist kaks on vangla töötajad.

Ida regionaalosakonna jälgimisel on üle 1 000 inimese, kellest haigestunud on 221.

Rahvastikuregistri järgi Võrumaale laekunud juhtum on üle antud põhja regionaalosakonnale, sest inimene elab Harjumaal. Põlvamaa juhtumi nakatumise asjaolud on selgitamisel. Lõuna regionaalosakonna jälgimisel on ligi 326 inimest, kellest 58 on haigestunud. Lõuna regionaalosakonna jälgimisel on üks aktiivne kolle, milleks on 20 inimesega Jõgevamaa töökoha kolle.

Rahvastikuregistri järgi Saaremaale laekunud juhtum on üle antud põhja regionaalosakonnale, sest inimene elab Harjumaal. Läänemaale lisandunud juhtum on seotud haigestumisega läbi lähikontakti varasema haigestunuga. Üks Pärnumaa juhtum on sisse toodud Hispaaniast. Kaks teist Pärnumaa juhtumit on üle antud põhja regionaalosakonnale, sest inimesed elavad Harjumaal. Lääne regionaalosakonna jälgimisel on 232 inimest, kellest 53 on haigestunud.

Uus testimispunkt Raplas

Tänasest, 3. novembrist saavad inimesed anda ninaneelu proovi ka Raplas, Alu tee 1.

Prooviandmiskoha sissepääs haigla hoonesse toimub varikatuse alt. Proove võtab SA Raplamaa Haigla koostöös Rapla Perearstikeskusega. SYNLAB transpordib need oma Tallinna laborisse, analüüsib ja väljastab tulemused keskmiselt 24 h pärast.