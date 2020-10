GRAAFIK | Ööpäevaga lisandus 45 positiivset koroonaviiruse testi

Rahvastikuregistri andmetel laekus enim uusi positiivseid testitulemusi Ida-Virumaale, kus koroonaviirusesse nakatumine tuvastati 22 inimesel. Harjumaale lisandus 17 ning Läänemaale ja Lääne-Virumaale üks uus juhtum. Neljal positiivse testitulemuse saanul puudus rahvastikuregistris märgitud elukoht. Reeglina on sellisel juhul tegemist välismaalasega.

Viimase 14 päeva haigestumus 100 000 inimese kohta on 51,54.

Ida-Virumaa uutest juhtumitest kaheksa on seotud Jõhvi hooldekeskusega (6 klienti ja 2 töötajat), viiel juhul saadi viirus koolist. Nelja juhul saadi nakkus pereliikmelt ning kahel juhul töölt. Kahel juhul on haigus toodud Eestisse Venemaa Föderatsioonist ja ühel juhul Küproselt.

Lääne-Virumaa nakatunu elab tegelikult Harjumaal ja temaga suhtleb edasi põhja regionaalosakond.

Kokku on ida regiooni tööpiirkonnas üheksa aktiivset kollet: esimese Sillamäe töökoha koldega on seotud 14 ja teise Sillamäe töökoha koldega üheksa inimest. Kohtla-Järve ühe kooli koldega on seotud 12, Kohtla-Järve teise kooli koldega seitse ja Ida-Virumaa pereliikmete ja tuttavate koldega kaheksa haigusjuhtu. Jõhvi kooli koldega on seotud seitse ja Jõhvi hooldekeskuse koldega 16 haigestunut (viis klienti ja kaks töötajat). Sillamäe kooli koldega on seotud 15 ja nii-öelda meelelahutusasutuse koldega on kokku seotud üheksa Kohtla-Järve ja Sillamäe haigusjuhtu.

Ida regionaalosakonna jälgimisel on ligi 1 100 inimest, kellest on haigestunud 201.

Harjumaa uutest juhtudest 16 on Tallinnas. Kahel korral saadi viirus töökohal, ühel juhul koolis, ühel juhul pereliikmelt ja ühel juhul raviasutusest. Ühel korral toodi nakkushaigus Eestisse Venemaa Föderatsioonist ja ühel juhul Valgevenest. Ülejäänud juhtumite asjaolud on selgitamisel.

Kokku saab põhja regionaalosakonna tööpiirkonnas eristada viite kollet: haigla koldega on lisaks 25 töötajale haigestunud 15 ravil olnud patsienti ja kaks kohviku töötajat, Tallinna kooli koldega seoses on haigestunud 30 õpilast ja 10 õpetajat. Esimese töökoha koldega on seotud 36, teise töökoha koldega kaheksa ning pere- ja tutvuskonna koldega viis haigusjuhtu.