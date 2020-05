GRAAFIK | Ööpäevaga lisandus 4 positiivset testi

Rahvastikuregistri andmetele tuginedes lisandus 2 positiivset testi tulemust Harju maakonda (mõlemad Tallinna) ja 2 Tartu maakonda (neist 1 Tartu linna), teatas terviseamet.

16. mai hommikuse seisuga vajab Eestis koroonaviiruse tõttu haiglaravi 41 inimest, neist 5 on juhitaval hingamisel. Tänaseks on haiglast koju saadetud 289 inimest, lõpetatud 300 haigusjuhtumit.

Tänase seisuga on tervenenud 1437 inimest. Neist 934 inimese haigusjuhtum on lõpetatud (65,0%), 503 inimese puhul (35,0%) on positiivsest testist möödunud rohkem kui 28 päeva ja inimene ei viibi haiglaravil.

Uusi surmajuhtumeid ööpäeva jooksul ei lisandunud, kokku on koroonaviirus Eestis nõudnud 63 inimese elu.

Eestis on kokku tehtud ligi 69 tuhat esmast testi, nendest 1 770 ehk 2,6 protsenti on olnud SARS-CoV-2 viiruse suhtes positiivsed. Koroonatestide täpsemat statistikat saab vaadata

Vaata täpsemat statistikat!

Maailmas on koroonaviirusesse nakatunud enam kui 4,4 miljonit inimest, viiruse tõttu on surnud üle 300 tuhande inimese.

Terviseamet tuletab meelde, et ka peale eriolukorra lõppu tuleb nii COVID-19 kui teiste nakkushaiguste suhtes tähelepanelik olla: oluline on nii kätehügieen, sotsiaalne distantseerumine kui haigena koju jäämine – lisaks haiguse levitamisele riskib haigena tööl, koolis või ka mujal liikuv haigestunu nakkushaigusest tingitud tüsistustega. Haigussümptomite ilmnemisel tuleb püsida kodus ja helistada oma perearstile.

Koroonaviirus SARS-CoV-2 Inimesed, kes kahtlustavad nakatumist koroonaviirusega, peaksid võtma ühendust oma perearstiga, küsima nõu perearsti nõuandeliinilt 1220 (välismaalt +372 634 6630) või koroonaviirusega seotud küsimuste jaoks loodud numbril 1247 või vajadusel kutsuma kiirabi, helistades hädaabinumbril 112 .

(välismaalt +372 634 6630) või koroonaviirusega seotud küsimuste jaoks loodud numbril või vajadusel kutsuma kiirabi, helistades hädaabinumbril . Olulised telefoninumbrid: 1247 – Käitumisjuhised eriolukorras toimetulekuks ja koroonaviirusega seotud küsimustes (24h, tasuta) 1220 – Perearsti nõuandetelefon eesti ja vene keeles, pakub meditsiinialaseid nõuandeid ja konsultatsiooni (24h, tasuta) 53 01 9999 – Välisministeeriumi konsulaarinfo, kui oled välismaal hätta jäänud (24h) 112 – Hädaabinumber kiirabi, pääste ja politsei kutsumiseks (24h, tasuta)

COVID-19 sümptomid on sarnased gripi sümptomitele. Viiruse levinumad sümptomid on köha, palavik ja hingamisraskused .

. Parim kaitse nakkushaiguse leviku vastu on käte pesemine ja inimestega kontaktist hoidumine .

ja inimestega . Valitsus kehtestas viiruse kiire leviku tõttu 17. maini eriolukorra. Loe lähemalt, mida see kaasa toob!

Pärast välismaalt naasmist peavad nii Eesti elanikud kui ka välisriigi kodanikud olema kaks nädalat isolatsioonis, välja arvatud erandid seoses Baltikumi ja Soomega. Loe lähemalt kriis.ee lehelt!

peavad nii Eesti elanikud kui ka välisriigi kodanikud olema kaks nädalat isolatsioonis, välja arvatud erandid seoses Baltikumi ja Soomega. Loe lähemalt kriis.ee lehelt! Loe lähemalt koroonaviirusest Terviseameti kodulehelt!