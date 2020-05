GRAAFIK | Ööpäevaga lisandus 4 positiivset koroonatesti, haiglaravi vajab 43 inimest

Rahvastikuregistri andmetele tuginedes lisandus 1 positiivne testi tulemus Harjumaale, 1 Saaremaale, 1 Tartumaale ja 1 Läänemaale.

17. mai hommikuse seisuga vajab Eestis koroonaviiruse tõttu haiglaravi 43 inimest, neist 4 on juhitaval hingamisel. Tänaseks on haiglast koju saadetud 289 inimest, lõpetatud 300 haigusjuhtumit.

Tänase seisuga on tervenenud 1442 inimest. Neist 938 inimese haigusjuhtum on lõpetatud (65,0%), 504 inimese puhul (35,0%) on positiivsest testist möödunud rohkem kui 28 päeva ja inimene ei viibi haiglaravil.

Uusi surmajuhtumeid ööpäeva jooksul ei lisandunud, kokku on koroonaviirus Eestis nõudnud 63 inimese elu.

Eestis on kokku tehtud üle 69 tuhande esmast testi, nendest 1 774 ehk 2,6 protsenti on olnud SARS-CoV-2 viiruse suhtes positiivsed. Koroonatestide täpsemat statistikat saab vaadata www.terviseamet.ee/koroonakaart