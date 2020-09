GRAAFIK | Ööpäevaga lisandus 36 koroonaviirusesse nakatunut, haiglas 23 patsienti

Rahvastikuregistri andmete kohaselt laekus enim uusi positiivseid testitulemusi Ida-Virumaale , kus koroonaviirusesse nakatumine tuvastati 12 inimesel. Harjumaale laekus 10 uut positiivset testi tulemust, Tartumaale neli, Põlvamaale üks ja Saaremaale üks. Kaheksal juhul puudus positiivse proovi andnuil rahvastikuregistris registreeritud elukoht.

Harjumaale (seitse Tallinna) ööpäevaga lisandunud 10 haigusjuhust on neljal juhul tegemist varasemate haigete lähikontaktsetega. Ülejäänud nakatumiste asjaolud on hetkel veel täpsustamisel.

Perioodil 16.-17. september lisandunud haigusjuhtudest oli kolmel juhul tegemist Saksamaalt ja Ukrainast sisse toodud juhtumitega ning kümnel juhul oli tegemist varasemate haigestunute kontaktsetega.

Terviseameti Põhja regionaalosakonna jälgimisel on neli aktiivset kollet, millest Nõmme Kalju koldega on seotud 17, Gourmet Coffee koldega 25 ja Tallinna Männi lasteaia koldega 10 inimest. Läänemere Gümnaasiumi koldes on tänahommikuse seisuga seitse haigestunut.

Kokku on seoses koroonaviiruse levikuga terviseameti Põhja regionaalosakonna jälgimisel 1 955 inimest, kellest 194 on haigestunud.

Ida-Virumaale lisandunud 12 uue juhtumi puhul on kuuel juhul tegemist varasemate nakatunute lähikontaktsetega ja kuue juhtumi nakatumise asjaolud on veel välja selgitamisel. Kokku on Ida regioonis kaheksa aktiivset kollet, millest suurim on 57 haigestunuga Estonia kaevanduse kolle. Ühendkuningriigist sissetoodud koroonaviiruse koldega on seotud 16 ja Ojamaa kaevanduse koldega üheksa haigusjuhtu. Kohtla-Järve töökoha koldega on seotud kuus inimest (neli inimest liikus nn tuttavate koldesse), Sillamäe töökoha koldega on seotud 17 inimest. Tutvuskonna koldes on tänahommikuse seisuga 23 haigestunut. Tammiku põhikooli koldes on kaheksa inimest. Ida regionaalosakonna jälgimisel on 485 inimest, kellest on haigestunud 96.

Tartumaale (üks Tartu linna) lisandunud neli uut juhtumit on seotud matuse koldega. Rahvastikuregistri andmetel Põlvamaale lisandunud juhtum on üle antud Põhja regionaalosakonnale, sest inimene elab Tallinnas. Lõuna regioonis on tänahommikuse seisuga kolm kollet – Võru sünnipäev (22 inimest), Itaalia reisi kolle (üheksa haigestunut) ja matuse kolle (10 inimest). Lõuna regionaalosakonna jälgimisel on koroonaviirusega seoses 135 inimest, kellest 44 on haigestunud.